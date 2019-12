18 Regali, il regista Francesco Amato: "Dedicato ad Anna, figlia di Elisa, perché possa immaginare la sua mamma" (VIDEOINTERVISTA)

Una storia tragica, che però è inno alla vita. E' quella di Elisa Girotto, che prima di morire a causa di un tumore, nel 2017, ha lasciato alla figlia appena nata i regali di compleanno da scartare fino al compimento dei 18 anni. "Ho lavorato per restituire al pubblico la sua vicenda con un film non ricattatorio, né spudoratamente sentimentale", spiega Amato. Che ha beneficiato della collaborazione di Alessio Vincenzotto, marito di Elisa: "E' stato la nostra sponda, con testimonianze e ricordi". Nel cast Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli, nei panni di madre e figlia, che finalmente riusciranno a rincontrarsi grazie alla magia del cinema. In uscita il 2 gennaio