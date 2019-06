Addio a Zeffirelli: aperta la camera ardente, in centinaia per salutare il Maestro | FOTO

Centinaia le persone che si sono presentate a Palazzo Vecchio, a Firenze, per rendere l’ultimo saluto a Franco Zeffirelli, scomparso il 15 giugno all’età di 96 anni. Nel Salone dei Cinquecento è stata allestita la camera ardente per il Maestro che resterà aperta fino alle 23. Come racconta Firenze Today, la salma del regista è arrivata questa mattina attorno alle 11 e 15. Presenti il sindaco Dario Nardella e il Prefetto Laura Lega, insieme ai figli adottivi del Maestro, Pippo e Luciano. Intorno alla bara è stata avvolta una sciarpa della Fiorentina, di cui il regista era grande tifoso.

Addio a Zeffirelli, i funerali

In segno di rispetto e in conseguenza del lutto cittadino proclamato dal sindaco per la giornata di domani, giorno in cui si terranno le esequie dell’illustre fiorentino presso il Duomo, la prima seduta del nuovo Consiglio comunale è stata rinviata. I funerali si svolgeranno martedì 18 giugno alle ore 11 nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, a Firenze. La cerimonia funebre sarà officiata dall'Arcivescovo di Firenze, Cardinale Giuseppe Betori. Prenderà parte al rito anche la Cappella Musicale della Cattedrale di Firenze diretta da Michele Manganelli. Il Maestro riposerà nella cappella di famiglia del cimitero fiorentino delle Porte Sante, a San Miniato al Monte.

Proprio a Firenze Franco Zeffirelli ha lasciato in dono la sua fondazione con museo, aperto ufficialmente il 1 ottobre 2017. Il Centro Internazionale per le Arti dello Spettacolo 'Franco Zeffirelli' raccoglie e mette a disposizione l'intero patrimonio artistico e culturale di una carriera lunga quasi settant'anni.

