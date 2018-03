Storia omosex nel sequel di "Frozen"? Elsa potrebbe avere una fidanzata

C'è grande curiosità intorno al secondo capitolo di "Frozen", atteso nelle sale tra novembre e dicembre 2019, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni della regista Jennifer Lee, che in un'intervista al New York Post non ha nascosto la possibilità di raccontare una storia omosessuale nel film d'animazione Disney.

Nel sequel la principessa Elsa potrebbe avere una fidanzata, come richiesto in questi mesi sui social da molti fan, che hanno lanciato addirittura l'hashtag #GiveElsaAGirlfriend. "Mi piace tutto ciò che le persone pensano e dicono sul nostro film - ha spiegato Jennifer Lee - Si sta creando un dialogo con gli spettatori e Elsa è un personaggio meraviglioso, che parla a tanti". Già nel 2013, infatti, in molti avevano fatto notare diversi tratti Lgbt nei personaggi del film.

La regista promette di prendere in considerazione ogni fantasia del pubblico nella stesura della prossima sceneggiatura, anche se questo potrebbe alzare un vero polverone.