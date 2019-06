Addio a Franco Zeffirelli: ai funerali in migliaia per l’ultimo saluto al regista | FOTO

Sono state circa un migliaio le persone questa mattina al Duomo di Firenze hanno partecipato al funerale di Franco Zeffirelli, il Maestro del cinema scomparso a 96 anni sabato scorso nella sua casa romana.

Come racconta Firenze Today, dopo la camera ardente allestita per tutta la giornata di ieri e fino alle 10 di questa mattina in Palazzo Vecchio, a rendere omaggio a Zeffirelli per la cerimonia funebre anche istituzioni civili e militari.Tra gli altri il ministro Alberto Bonisoli, il prefetto Laura Lega, il governatore Enrico Rossi, il sindaco Dario Nardella e l'ex sottosegretario alla presidenza del consiglio durante i governi Berlusconi, Gianni Letta. Presenti anche Joe Barone, Gaincarlo Antognoni, le gemelle Kessler e l'imam di Firenze Izzedin Elzir.

I funerali di Franco Zeffirelli al Duomo di Firenze

Il feretro è arrivato in Duomo intorno alle 11:15, accompagnato dal corteo storico fiorentino con lo stendardo del gonfalone gigliato, dopo una breve sosta e un minuto di raccoglimento in piazza San Firenze, di fronte alla sede della Fondazione Zeffirelli.

"E' un giorno molto triste per noi ma siamo contenti che sia tornato a Firenze, come voleva", ha detto il figlio adottivo Pippo. Nell'omelia il cardinale e arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori ha ricordato come "quando giunsi in questa città Zeffirelli, uomo di fede, era qui ad accogliermi". La cerimonia si è conclusa intorno alle 13, quando la bara, accompagnata da un applauso, è stata portata fuori dalla cattedrale.

"Firenze sta restituendo al maestro tutto ciò che lui le ha dato, ma è da oggi che tutti noi dobbiamo impegnarci. Quello che lui ha voluto è che la nostra città possa crescere, penso alla sua Fondazione, al centro internazionale per le arti dello spettacolo, e anche alla sua famiglia. Dobbiamo esser loro tutti i vicini, ai suoi figli, ai suoi cari, perché credo che questo sia oggi ciò che lui vorrebbe", le parole del sindaco Dario Nardella.

"Il nostro ricordo non deve essere carico di nostalgia, ma deve essere carico di speranza, di futuro e di orgoglio perché lui era orgoglioso di essere fiorentino. Amava Firenze come una sorella", ha aggiunto il sindaco. Zeffirelli riposerà al cimitero delle Porte Sante di San Miniato, accanto ad altri grandi fiorentini, ad alcuni partigiani e dove sarà sepolto lunedì prossimo.