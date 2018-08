Gerard Depardieu indagato per stupro, lui respinge le accuse

La procura di Parigi avrebbe aperto un'indagine preliminare contro Gerard Depardieu per "stupro e aggressione sessuale": a riferirlo sono alcuni i media francesi.

Tramite il suo avvocato, l'attore ha smentito le accuse che – dice - "contesta assolutamente".

A denunciare Depardieu è stata una attrice e ballerina 22enne. La giovane donna ha sporto denuncia il 27 agosto alla gendarmeria di Lambesc, vicino a Aix-en-Provence.

A quanto si apprende, la ragazza è figlia di un amico di Depardieu e gli avrebbe chiesto dei consigli per la sua carriera. Gli abusi sarebbero avvenuti per ben due volte, il 7 e il 13 agosto, in occasioni di prove informali di uno spettacolo teatrale nella casa parigina di Depardieu, che ha 69 anni.

Gerard Depardieu contesta ogni accusa di stupro

Raggiunto dai media, l'avvocato di Depardieu, Hervé Témime, ha smentito ogni accusa. "Depardieu contesta assolutamente di aver commesso la minima infrazione e o di aver avuto il minimo comportamento delittuoso - ha detto a Le Parisien - faccio appello alla massima prudenza, nel rispetto di tutti, perché sono convinto che questa denuncia non andrà avanti sul piano giudiziario".

Il legale ha anche detto a Bfmtv che l'attore conosce la ragazza ma è "sbalordito" dalla denuncia. "Gerard Depardieu è sconvolto - ha aggiunto - questa accusa è il contrario di tutto quello che è e rispetta".