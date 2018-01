Gina Lollobrigida avrà una stella sulla Walk of Fame di Hollywood

In occasione del suo 90esimo compleanno, il 4 luglio scorso, era stata annunciata da parte della Walk of Fame di Hollywood la posa di una stella per Gina Lollobrigida sulla famosa strada. Ora è stata comunicata anche la data della cerimonia che si svolgerà l’1 febbraio prossimo quando l’attrice sarà a Los Angeles nell’ambito di Filming on Italy a Los Angeles, il festival in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio 2018.

La cerimonia si terrà alle 11.30 a Hollywood a Vine Boulevard. Quella della Lollobrigida, votata all’unanimità, è la 14esima Stella che porta il nome di un italiano illustre.

Gina Lollobrigida, la fama in America

In America la Lollobrigida è un’icona di stile, dopo il suo film d’esordio negli States, “Il tesoro dell’Africa” di John Huston (1954), l’anno successivo il Time le dedica la copertina. Ora con una straordinaria filmografia che conta oltre 60 titoli con i più grandi del cinema internazionale. Per l’occasione l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles consegnerà alla Lollobrigida il premio IIC Los Angeles Creativity Award.

Tutti le "stelle italiane" della Walk of Fame

Gli altri italiani a riceve la stella della Fama sono: Enrico Caruso, Arturo Toscanini, Renata Tebaldi, Rodolfo Valentino, Sophia Loren, Beniamino Gigli, Andrea Boccelli, Anna Magnani, Annunzio Paolo Mantovani, Ezio Pinza, Licia Albanese, Bernardo Bertolucci, Ennio Morricone.