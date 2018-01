Ai Golden Globe total black vincono le storie al femminile

Un red carpet in total black. Hollywood travolta dall’ondata nera delle donne per protestare contro le molestie sessuali. E così non solo la sfilata per entrare al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills per la 75esima edizione dei riconoscimenti assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association ma la quasi totalità dei discorsi dal palco è stata contrassegnata dallo scandalo che sta travolgendo la mecca del cinema.

Oprah Winfrey: "Alle ragazze voglio dire che sta arrivando un nuovo giorno"

Tutti in nero, donne, uomini con smoking, camicia e fazzoletto in tinta, a cominciare da Oprah Winfrey che ha ricevuto il Cecil B. Demille alla carriera con un apprezzato discorso su ciò che è stato fatto e c’è ancora da fare a favore dei neri e delle donne. “Voglio esprimere la mia gratitudine per chi, come mia madre – ha detto – ha sopportato anni di abusi perché aveva figli da crescere, conti da pagare, sogni da realizzare. Oggi il tempo è finito e a tutte le ragazze voglio dire ‘sta arrivando un nuovo giorno’ e questa nuova alba arriverà”.

Storie al femminile quelle premiate ai 75esimi Golden Globe, i più importanti premi americani per il cinema e le serie tv, consegnati la scorsa notte al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, Los Angeles, in California. I premi sono stati assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, un’associazione che riunisce i giornalisti internazionali che si occupano di cinema e tv.

Golden Globe 2018, tutti i film vincitori

Miglior commedia un film tutto al femminile, “Ladybird”, diretto dalla regista Greta Gerwig con la giovane Saoirse Ronan protagonista e vincente anche il riconoscimento come migliore attrice in una commedia. Il miglior film drammatico è stato vinto da “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, battendo "La Forma dell’acqua, Dunkirk" e "Chiamami col tuo nome". Frances McDormand miglior attrice protagonista per lo stesso film mentre Gary Oldman ha ritirato il Golden Globe come miglior attore drammatico per "L’ora più buia" in cui interpreta il Cancelliere Winston Churchill. Il miglior regista è stato giudicato il messicano Guillermo Del Toro per il suo "La forma dell’acqua". Nicole Kidman, Laura Dern e Elisabeth Moss premiate per la serie tv "Big Little Lies" che racconta di una storia di mamme di Monterey che condividono dolore e segreti e insieme ad affrontare le violenze domestiche. Anche Laura Dern, candidata come miglior attrice non protagonista, ha vinto per "Big Little Lies", per il suo ruolo di Renata “una donna scandalosa, terrorizzata perché la sua bambina ha subito una violenza e ha paura di alzare la voce”. Rachel Brosnan ha vinto come attrice in una serie TV musical o commedia per The Marvelous Mrs. Maisel.

Elisabeth Moss migliore attrice in una serie tv drammatica per "The Handmaid’s Tale" che si si è anche aggiudicata il premio come miglior serie drammatica. Sul fronte maschile Sterling K. Brown ha vinto il Golden Globe per la serie tv "This is us". Alexander Skarsgård ha vinto per il suo ruolo di marito violento in Big Little Lies. Ewan McGregor si è aggiudicato il premio come miglior attore in "Fargo". Aziz Ansari ha vinto come miglior attore in una serie tv a commedia o musical per "Master of None" in cui ha lavorato anche Alessandra Mastronardi. Il compositore Alexander Desplat ha vinto il Golden Globe per la miglior colonna sonora del film di Guillermo Del Toro La forma dell’acqua. Il Golden Globe per il miglior film d’animazione è andato all’ulitmo gioiello Pixar – Disney Coco. James Franco miglior attore per la commedia "The Disaster Artist". Allison Janet è stata premiata come miglior attrice non protagonista per la commedia "I Tonya" sulla storia della pattinatrice Tonya Harding.

Il miglior film straniero è “In the Fade” con Diane Kruger. Ispirato agli attentati neonazisti realmente accaduti in Germania tra il 2000 e il 2007. Delusione per “Chiamami con il tuo nome” di Luca Guadagnino.