Golden Globes, uomini in nero contro la violenza sessuale

Sul red carpet dei prossimi Golden Globes, il 7 gennaio, star vestite di nero contro abusi e molestie: così Hollywood si mobilita contro Weinstein e lo scandalo delle molestie sessuali venuto alla luce dopo le denunce di tantissime attrici all'indomani dell'inchiesta del New York Post.

Dopo la decisione di Meryl Streep, Emma Stone e Jessica Chastain di vestirsi di nero la sera del 7 gennaio, la protesta tutta al femminile si è allargata anche tra le star maschili. La stilista Ilaria Urbinanti ha annunciato che fornirà agli attori con i quali collabora solo abiti neri, come segno di protesta contro le molestie sessuali a Hollywood.

Sì, gli uomini saranno solidali con le donne, in nero per protestare contro la disuguaglianza di genere. "Praticamente tutti i miei ragazzi lo saranno" ha scritto su Twitter Ilaria Urbinanti, che si occupa del look di star come Tom Hiddleston, Armie Hammer, Garrett Hedlund e Dwayne Johnson. The Rock Johnson ha commentato il post della Urbinanti scrivendo "Sì lo faremo".