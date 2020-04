Harrison Ford sbaglia manovra in volo, paura in aeroporto: l’attore ora è indagato

Harrison Ford è finito sotto inchiesta da parte dell’aviazione americana in seguito a un incidente avvenuto lo scorso 24 aprile sulla pista dell’aeroporto di Hawthorne, nel sud della California.

Alla guida del suo aereo, Ford ha attraversato la pista mentre un’altro aereo stava effettuando un atterraggio ‘touch and go’, fraintendendo le indicazioni della torre di controllo. “Il signor Ford ha attraversato l’unica pista dell’aeroporto con il suo aereo dopo aver sentito un’istruzione radio da parte dell’Atc (il controllo del traffico aereo, ndr). Ha immediatamente riconosciuto l’errore e si è scusato”, ha fatto sapere un portavoce dell’attore in una nota, sottolineando: “Nessuno è rimasto ferito e non c’è mai stato rischio di collisione”.

Non è la prima volta però che Harrison Ford finisce nei guai con la Federal Aviation Administration. Nel 2017 l'attore è atterrato per errore su una pista di rullaggio dell’aeroporto John Wayne di Santa Ana nella Contea di Orange, in California, mentre pilotava il suo aereo (un motomotore a elica d’epoca Aviat Husky), passando sopra un Boeing 737 dell’American Airlines con a bordo 110 che si stata preparando al decollo. Anche quella volta Ford aveva ammesso di essersi confuso con le indicazioni della torre di controllo.

Appassionato da anni di volo, collezionista di aeroplani d’epoca e abilitato sia la volo di aerei privati sia di elicotteri, Harrison Ford era stato protagonista già di almeno tre altri incidenti prima di quello di Santa Ana e in uno di questi era anche rimasto ferito dopo un atterraggio d’emergenza in un campo da golf in seguito a un malfunzionamento del motore. Ha anche partecipato ad alcune operazioni di soccorso e ha svolto missioni umanitarie ad Haiti.