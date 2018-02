Harvey Weinstein, le sue società cinematografiche verso la bancarotta

La Weinstein Company, la casa cinematografica fondata da Harvey Weinstein e da suo fratello Robert, starebbe andando verso la bancarotta.

Secondo il Los Angeles Times, il consiglio di amministrazione della Weinstein Co. non avrebbe altra scelta dopo non essere riuscito ad accordarsi per la vendita dello studio per circa 500 milioni a un gruppo di investitori guidati da un ex funzionario dell’amministrazione Obama, Maria Contreras-Sweet.

Travolto dallo scandalo delle molestie sessuali che ha interessato il suo co-fondatore, lo studio ha prima licenziato Weinstein, poi si è messo alla ricerca di un salvatore finanziario. Nel patto di vendita anche un fondo di 40 milioni di dollari da devolvere alle vittime di Weinstein.

“Pur riconoscendo che questa soluzione è estremamente dannosa per i nostri dipendenti, i nostri creditori e tutte le potenziali vittime, il board non ha altra scelta se non adottare l’unica opzione praticabile per massimizzare il valore residuo del società: un processo ordinato di bancarotta”, ha spiegato il cda in una dichiarazione riportata sul Los Angeles Times.