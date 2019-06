'Il Grande Salto', Tirabassi e Ricky Memphis nei panni di due rapinatori | CLIP IN ANTEPRIMA

Nelle sale da giovedì 13 giugno 'Il Grande Salto', commedia di Giorgio Tirabassi - per lui prima prova da regista - che oltre a dirigere veste anche i panni di uno dei due protagonisti. Accanto a lui Ricky Memphis e un cast formato da Paola Tiziana Cruciani, Gianfelice Imparato, Roberta Mattei, Mia Benedetta, Salvatore Striano e Cristiano Dipietra. Nel film anche Marco Giallini, nei panni di un capo rom, Valerio Mastandrea e Lillo.

'Il Grande Salto', la storia

La storia è ambientata in un quartiere della periferia romana dove vivono Rufetto e Nello, due rapinatori maldestri che hanno scontato quattro anni di carcere per un colpo andato male. I due non demordono e progettano una rapina che potrebbe dare una svolta alle loro vite mediocri. Riprendere in mano l'attività e soprattutto portarla a buon fine, però, non è per niente facile: si convincono, così, che il destino non sia dalla loro parte.

"Ho voluto raccontare 'Il Grande Salto' stando molto vicino ai personaggi, seguendoli passo passo, quasi pedinandoli - spiega Giorgio Tirabassi - In certi momenti, i loro sguardi, il non detto, sono più espliciti delle parole pronunciate. Per fare questo ho coinvolto attori che conosco molto bene e che è stato un onore dirigere".

Sotto una clip in anteprima per Today