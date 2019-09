‘Il Traditore’ di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino in corsa per l’Oscar

'Il Traditore' di Marco Bellocchio rappresenterà l'Italia alla 92esima edizione degli Academy Awards nella categoria 'International Feature Film Award'.

La decisione di mettere in gara per gli Oscar 2020 il film che vede protagonista Pierfrancesco Favino è stata presa dalla Commissione di Selezione istituita dall'Anica lo scorso giugno, su incarico dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences', composta da Roberto Andò, Laura Bispuri, Stefano Della casa, Daniel Frigo, Gianni Quaranta, Mario Turetta, Alessandro Usai, Anne-Sophie Vanhollebeke e Alessandra Vitali.

I film che erano stati candidati per rappresentare l'Italia, oltre a 'Il traditore', sono stati 'Martin Eden' di Pietro Marcello, 'La paranza dei bambini' di Claudio Giovannesi, 'Il primo re' di Matteo Rovere e 'Il vizio della speranza' di Edoardo De Angelis. L'annuncio delle nomination è previsto per il 13 gennaio 2020, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 9 febbraio 2020.

Il Traditore, la trama

‘Il Traditore’ racconta la vita di Tommaso Buscetta, mafioso e successivamente collaboratore di giustizia che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla Piovra cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata. A interpretare ‘il boss dei due mondi’ nel film diretto da Marco Bellocchio è Pierfrancesco Favino.

