Isabella Ferrari: "La scena di sesso con Moretti? Vorrei si eliminasse dal web"

Una lunga carriera costellata di successi, eppure in Rete tra i primi risultati delle ricerche su Isabella Ferrari svetta la scena di sesso con Nanni Moretti nel film del 2008 "Caos Calmo". Una sequenza diventata presto un cult, ma l'attrice su questo è perentoria: "Se da un lato mi può lusingare il fatto che la gente mi consideri una bella donna - ha spiegato a Io Donna - dall'altro trovo esattamente riduttivo che su Internet la mia carriera, tutte le cose che ho detto da cittadina e da donna, vengano limitate a una scena di sesso".

Si sente sminuita Isabella Ferrari e la soluzione auspicata è quella dell'oblio: "Mi dispiace molto essere sminuita in questo modo, perché penso di aver fatto tanti film buoni e di essere legata a un immaginario cinematografico lungo 30 anni [...] Ridurre 'Caos Calmo' a quell'amplesso è ingiusto, perché il film è tutt'altro che voyerista e quella scena, tolta dal suo contesto, non mi rappresenta affatto. Mi piacerebbe che si potesse eliminare per sempre dal web".

Nel frattempo è lei la prima ad evitare di incappare in questi episodi, non cercando mai il suo nome in Rete: "Non lo faccio mai per fortuna. C'è da sempre attorno a noi attori una curiosità morbosa e se scoprissi davvero che di me la gente cerca solo le scene di sesso o di nudo ne rimarrei ferita".