Giornate Cinema Lucano, Janet De Nardis: "Influencer sul grande schermo? In Italia tante operazioni sbagliate"

"E' sempre emozionante tornare qui, per me è la terza edizione. Questo Festival cresce, vedo nuovi artisti e un nuovo fermento", così Janet De Nardis ai microfoni di Today. La conduttrice, che nella kermesse cinematografica di Maratea è al timone della striscia dedicata ai giovani talenti e alle nuove tecnologie, parla degli influencer: "In questo momento c'è grande attenzione nei confronti di chi riesce ad avere qualche milione di follower, anche in modo sbagliato. Non è detto che se un personaggio è seguito sul web avrà successo anche al cinema. E' sbagliato pensare che un pubblico segua necessariamente il suo beniamino anche su altre piattaforme e in altre strutture, ognuno è legato al luogo di riconoscimento del personaggio stesso. Secondo me facciamo tante operazioni sbagliate in Italia, invece di puntare su quello che sanno fare questi giovani. Se un giovane sa comunicare attraverso il web, lasciamolo crescere lì e aiutiamolo. Poi ci sono tanti film maker che vanno incoraggiati e che meritano una possibilità".