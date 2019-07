Jerry Calà: “Non lavoro perché non odoro di sinistra”. La dirigente Pd: “Cretino senza talento”

Nei giorni scorsi Jerry Calà si era lamentato in un’intervista a Il Giornale di non aver più trovato spazi nel mondo dello spettacolo a causa della sua connotazione politica. “Se non lavoro più è perché non odoro di sinistra e non invoglio i registi. Non è una lamentela, soltanto una amara considerazione”, aveva detto l’attore, icona degli anni Ottanta.

A rispondergli è stata Anna Rita Leonardi, dirigente provinciale del Partito Democratico a Salerno, con un tweet: “Quella sottospecie di comico fallito di Jerry Calà ci dice che il cinema non lo vuole perché ‘non odora di sinistra’. Tranquillizzatelo. Il cinema non lo vuole semplicemente perché è un cretino senza talento”. Al telefono con Il Corriere della Sera, Leonardi ha ribadito il proprio pensiero: “La parola ‘fallito’ è riferita al comico non certo all’uomo. Mi scuso se ho esagerato però Calà rifletta su una cosa: nel nuovo palinsesto Rai ci sono tutti quelli che si sono detti sovranisti, dalla Cuccarini alla Pavone, di certo non sono di sinistra. Se non lavora si facesse due domande”.

Il figlio di Jerry Calà lo difende: "Mi ha insegnato il rispetto"

Il tweet aveva suscitato non poche polemiche e alla fine era stato rimosso. Su Facebook il figlio di Jerry Calà è intervenuto con lungo post per difendere il padre, accompagnandolo con una foto sorridente dell’attore.

“Io sono orgoglioso di mio padre, di ciò che rappresenta come artista e dell’educazione che mi ha dato e vedere tutte queste dimostrazioni d’affetto nei suoi confronti mi ha fatto capire che ad avere torto non è certo lui”, ha scritto Johnny Calà.