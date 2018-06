Johnny Depp, paura per il figlio Jack: “Ha gravi problemi di salute”

Ancora problemi per Johnny Depp, stavolta, non di tipo personale, ma familiare.

A qualche giorno dall’intervista a Rolling Stone durante la quale l’attore aveva raccontato i suoi problemi con l’acol e la drepressione, arriva la notizia riportata dai media stranieri secondo cui Jack Depp, il figlio 16enne avuto dalla ex moglie Vanessa Paradis, potrebbe soffrire di gravi problemi di salute.

L'attrice francese ha disertato l'anteprima del suo nuovo film "Un couteau dans le coeur" al cinema MK2 Quai de Seine, a Parigi e il regista Yon Gonzales ha annunciato che l'attrice sarebbe alle prese con le "gravi condizioni di salute di suo figlio Jack".

Come sottolinea la rivista francese Public, per il momento non si sa di cosa soffra il ragazzino. Mentre la notizia dei problemi di salute di Jack faceva il giro della rete, papà Johnny Depp era con la sua band, The Hollywood Vampires, a Monaco, dove si è esibito al Tollwood Festival.

A differenza della sorella 19enne Lily Rose, ormai lanciata nella sua carriera di modella e molto attiva sui social, Jack è sempre stato più riservato e schivo, tanto che lo stesso Depp una volta lo aveva descritto come “molto semplice, di basso profilo e solido”.