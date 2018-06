Johnny Depp si confessa: “Ho toccato il fondo"

"Sono caduto più in basso di quanto pensavo potesse accadere. Il prossimo passo sarebbe stato andare da qualche parte a occhi aperti e tornare con gli occhi chiusi. Non potevo sopportare quel dolore ogni giorno”: parla così Johnny Depp, a proposito della fine del suo matrimonio con Amber Heard, in una lunga intervista concessa a Rolling Stone.

L’attore ha raccontato di essere caduto in una profonda depressione quando la sua vita privata e finanziaria sono crollate e ha ammesso di essersi rifugiato nell’acol in maniera rovinosa: "È offensivo dire che ho speso 30mila dollari per il vino. Perché era molto di più".

Nel giro di pochi mesi Depp si è visto crollare addosso tutto: oltre al divorzio, ha perso la madre a cui era legatissimo ("La mia mamma è stata forse l'essere umano più significativo mai incontrato nella mia vita") e ha perso parte del suo patrimonio.

La musica è stata un’ottima terapia e con essa il tour intrapreso con la sua band, gli Hollywood Vampires. Per vincere i suoi demoni si è impegnato nei concerti e nella scrittura di un'autobiografia ("affondavo nella vodka al mattino e iniziavo a scrivere fino a che le lacrime non mi riempivano gli occhi e non riuscivo più a vedere le pagine”.

In merito alla battaglia legale che lo vede coinvolto contro la società finanziaria The Management Group, Depp ha voluto fare chiarezza: “Mio figlio ha saputo che il suo vecchio ha perso tutti i suoi soldi dai compagni di scuola, non è giusto”.