Joker avrà un sequel. Forte dei primi risultati al botteghino (96,2 milioni dopo il primo weekend), secondo Hollywood Reporter il regista Todd Phillips, all’indomani dell’uscita del film, ha proposto al presidente della Warner Bros.Toby Emmerich l’idea di sviluppare le origin story di altri personaggi della DC. Nel frattempo, con un budget di 60 milioni e un incasso tuttora in crescita che ha superato il miliardo globale, 'Joker', Leone d’Oro a Venezia, è diventato il film vietato ai minori più redditizio della storia.

Joker avrà un sequel: le anticipazioni

A quanto si apprende, il sequel di Joker sarà scritto ancora una volta da Phillips con Scott Silver, e Joaquin Phoenix sarà ancora il protagonista: in rampa di lancio per i prossimi Oscar, l’attore aveva già firmato l’opzione per un secondo episodio. Poche settimane fa, in un’intervista rilasciata al Los Angeles Times, Phoenix aveva dichiarato che sul set era emersa l’idea di continuare il racconto di Arthur Fleck.

“Nella seconda o terza settimana di riprese chiesi a Todd: puoi iniziare a lavorare su un sequel? C’è troppo da esplorare. Era un po’ per scherzo. Ma nemmeno troppo”, ha dichiarato l’interprete che, d’accordo con Phillips, ha sostenuto come un eventuale proseguimento dovrebbe essere qualcosa di completamente nuovo. Nessuna indicazione, invece, per quanto riguarda l’altra origin story. Nonostante Joker si concluda con la morte dei genitori di Bruce Wayne, non sarà sicuramente Batman al centro del nuovo film. Arriverà, infatti, nel 2021, 'The Batman', revisione in chiave indie di Matt Reeves con Robert Pattinson. Per il momento, nessun commento da Warner Bros. e Phillips.

Il successo di Joker

Il film è un'autentica gallina dalle uova d'oro per la Warner. Costato 55 milioni di dollari, ‘Joker’ ha incassato oltre un miliardo di dollari nel mondo (primo film vietato ai minori di 18 anni a ottenere questo risultato) ed è il quarto incasso di un prodotto DC. Oltre ad aver già vinto il Leone a Venezia, in attesa dei verdetti dei Golden Globe e degli Oscar.