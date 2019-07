Giornate Cinema Lucano, Kabir Bedi: "Al lavoro per portare Bollywood in Italia. Isola? Non abbiamo trovato accordo" (VIDEOINTERVISTA)

"L'Italia è come una seconda casa. Qui mi sono sempre sentito ben accolto e mi ha dato più di ogni altro paese del mondo". Per questo Kabir Bedi, 73 anni, storico 'Sandokan' di Sergio Sollima, lavora in Basilicata ad un nuovo progetto che possa essere un ponte tra il Belpaese e Bollywood. Ma i dettagli sono al momento top secret. Ospite d'eccezione delle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea - Premio Internazionale Basilicata”, dove arriva con la moglie Parveen Dusanj, 43, producer britannica, l'attore indiano riceve il 'Premio Internazionale Basilicata 2019' e lascia intendere inoltre che gli impegni nella penisola non sono finiti qui: "Mi era stato proposto di entrare per una settimana all'Isola dei Famosi, ma non siamo arrivati ad un accordo. Certamente succederà altro".