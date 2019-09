Grave incidente stradale per Kevin Hart, l'attore ferito gravemente

Brutto incidente d'auto per Kevin Hart, attore americano noto per aver intepretato commedie cult come 'Scary Movie', 'Paper Soldiers' e 'Alla fine arriva Polly'. Hart, come si legge sulla Cbs di Los Angeles, ha subito "gravi lesioni alla schiena".

L'attore era a bordo della sua Plymouth Barracuda ma a guidare non sarebbe stato lui. A bordo c'erano altre due persone: un uomo, alla guida, e una donna. A riportare gravi lesioni alla schiena anche la persona che si trovava al volante che, secondo la polizia, non aveva bevuto. Per la donna invece non sono state necessarie cure ospedaliere.

L'auto si è schiantata contro un guard rail sfondandolo. Kevin Hart sarebbe stato il primo a scendere dal veicolo e secondo un testimone, un membro del suo staff lo avrebbe fatto salire a bordo di un suv e portato in un primo momento nella sua casa che si trova nelle vicinanze dell'incidente. Alla fine però è stato portato in ospedale.