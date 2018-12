Kevin Spacey sarà accusato di aggressione sessuale. In un video la replica dell'attore

Kevin Spacey sarà formalmente accusato di aggressione sessuale ai danni di un ragazzo di 18 anni e dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 7 gennaio.

A riportare la notizia è il quotidiano Boston Globe, che cita il procuratore dell’isola di Nantucket, dove sarebbero avvenuti i fatti risalenti al luglio 2016. La violenza era stata denunciata dalla madre del ragazzo, Heather Unruh, ex anchorwoman di una tv di Boston.

Spacey, star di House of Cards, è stato travolto un anno fa dallo scandalo MeToo e in seguito è stato licenziato da Netflix mettendo fine al suo personaggio Frank Underwood nella fortunata serie americana.

Da allora Spacey non ha più fatto parlare di sé, fino ad oggi: in concomitanza con l’annuncio della sua incriminazione, infatti, è tornato sui social con un video che promette la verità.

Kevin Spacey torna sui social: “Presto saprete la verità”

La notizia dell’accusa formale contro Kevin Spacey, 59 anni, ha coinciso con il primo post pubblicato dall’attore su Twitter dopo più di un anno: un video di 3 minuti in cui parla come Frank Underwood, il personaggio che ha interpretato nella serie Netflix ‘House of Cards’.

Il video è intitolato ‘Let me be Frank’, ‘Lasciatemi essere Franco’ inteso come personaggio ma anche come ‘onesto’.

“Non abbiamo chiuso, non importa quello che dicono gli altri. E so cosa volete, voi volete che io torni” afferma Spacey - Underwood: “Se non ho pagato il prezzo per le cose che sappiamo che ho fatto non lo farò per le cose che non ho fatto".

"Nonostante le sciocchezze, la rabbia, i titoli, l'accusa senza un processo, addirittura la mia stessa morte, mi sento sorprendentemente bene, giorno dopo giorno cresce la mia convinzione che presto saprete tutta la verità", aggiunge ancora l’attore che conclude il filmato riferendosi al suo personaggio fatto morire dopo il suo licenziamento: “Aspettate un minuto. Ora che ci penso, non mi avete visto morire, vero? Le conclusioni possono essere ingannevoli. Vi sono mancato?"

Di seguito il video pubblicato da Kevin Spacey