Kristen Stewart, ostacoli nel cinema da quando ha una fidanzata: la rivelazione

Innamorata e disposta a tutto per la sua fidanzata, anche a sacrificare il lavoro. Kristen Stewart, legata sentimentalmente da due anni alla modella Stella Maxwell, ha rivelato alla rivista Harper's Bazar di aver incontrato più di qualche ostacolo nel mondo del cinema a causa di questa relazione.

"Mi hanno detto che se avessi smesso di tenere la mano della mia fidanzata in pubblico, avrei potuto recitare in un film della Marvel" ha raccontato la star di Twilight, infastidita da certe dinamiche: "Non voglio lavorare con gente così - ha detto ancora -. Mi è stato consigliato che se volevo farmi un favore dovevo smetterla di tenere la mano della mia fidanzata in pubblico. Mi hanno consigliato di farlo per preservare la mia carriera e il mio successo, perché ci sono persone nel mondo a cui non piace che io esca con le ragazze".

Consigli rispediti al mittente: "Voglio godermi la vita e questo ha la priorità sul proteggerla". Fidanzata per tre anni con Robert Pattinson, fino al 2012, Kristen Stewart ora è più attratta dalle ragazze: "Credo stiamo arrivando a un punto in cui stiamo diventando tutti straordinariamente ambigui. Penso sia una cosa meravigliosa".