"La forma dell’acqua" di Guillermo Del Toro accusato di plagio

"La forma dell’acqua", il film di Guillermo del Toro candidato a 13 premi Oscar potrebbe essere un plagio. Ad accusare il regista messicano a una settimana dalla consegna degli Acadaemy Awards, la cui cerimonia è in programma il 4 marzo a Los Angeles, è David Zindel, figlio di Paul Zindel, scrittore e drammaturgo vincitore di un Pulitzer, morto nel 2003.

Per Zindel jr Del Toro avrebbe copiato una storia scritta dal padre nel 1969 e ha chiesto che ne vengano bloccate le proiezioni e che gli venga riconosciuta una parte dei ricavi. L’azione, avviata presso uno studio di Los Angeles il 21 febbraio, cita, oltre a Del Toro, anche il produttore Daniel Kraus. Secondo i media americani il figlio avrebbe citate più di 60 somiglianze fra ‘La forma dell’acqua’ e i personaggi” dell’opera di Paul Zindel, “Let me hear your Whisper”. Tra le somiglianze il ruolo della protagonista, un’inserviente di un laboratorio scientifico militare dove vengono effettuati esperimenti su creature marine, l’amore tra queste due creature, ed altre somiglianze. Daniel Kraus ha sempre detto di avere avuto l’idea nel 1990 e di averla ripresa parlandone con Del Toro. Le accuse di Zindel jr sono state tutte ritenute senza fondamento.