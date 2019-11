Lady Gaga di nuovo attrice: sarà Lady Gucci nel nuovo film di Ridley Scott

Dopo il grande successo di 'A Star is Born', Lady Gaga torna di nuovo attrice per interpretare Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, nel film del regista Ridley Scott incentrato sull'omicidio del nipote del fondatore Guccio Gucci, secondo quanto anticipato da 'Variety'.

La storia dell'omicidio di Gucci è scritta da Roberto Bentivegna ed è basata sul libro di Sara Gay Forden 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed'. Lady Gucci, processata e condannata a 26 anni di prigione per aver organizzato l'assassinio del suo ex marito nel 1995, è stata rilasciata nell'ottobre 2016 dopo aver scontato 18 anni.

La popstar americana non ha mai nascosto il desiderio di proseguire la sua carriera anche nel cinema e il ruolo di Patrizia Reggiani potrebbe ulteriormente consacrare un versatile talento già dimostrato nel film diretto da Bradley Cooper nel 2018.