Lino Banfi, party speciale a Favignana per i suoi 83 anni

Una festa di compleanno speciale per Lino Banfi, che ha brindato ai suoi 83 anni a Favignana, dove 33 anni fa girò 'Il Commissario Lo Gatto'. L'attore pugliese, accompagnato dalla figlia Rosanna, è stato ospite del Festival della Commedia Italiana - La commedia in Giallo, e qui ha avuto modo di incontrare attori e comparse del film cult anni '80 girato da Dino Risi. Venerdì cena blindatissima sulla perla delle Egadi, a cui ha partecipato anche Edoardo Leo.

"Quello del Commissario Lo Gatto è uno dei personaggi a cui sono più legato in assoluto - spiega Lino Banfi - Non solo ho avuto la fortuna di fare questo bel film, diretto da Dino Risi, ma fu anche l'occasione per conoscere questa bellissima isola. In quei giorni festeggiai anche il mio 50esimo anno. Tutti quelli con cui avevo lavorato, dagli attori ai cameramen, mi regalarono una targa: vi era scritto 'Il Commissario Lo Gatto esisterà sempre'". E così è stato.

33 anni de 'Il Commissario Lo Gatto'

Il commissario Lo Gatto è un film diretto da Dino Risi del 1986, sceneggiatura di Dino Risi ed Enrico Vanzina. Il Commissario Lo Gatto (Lino Banfi), costretto a lasciare il suo posto da responsabile della Polizia italiana della Città del Vaticano, viene trasferito nella bellissima e rustica Favignana. Ma l'affascinante Wilma (Isabella Russinova), poco dopo essere sbarcata sull'isola, scompare misteriosamente. Il commissario avvia un'indagine, accompagnato dall'agente Gridelli (Maurizio Ferrini), intrecciando storie e personaggi, alla ricerca di un colpevole e di un cadavere.

Sotto Lino Banfi, la figlia Rosanna e l'attore Edoardo Leo