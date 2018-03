Ecco il trailer di "Loro", film su Berlusconi di Sorrentino

Diffuso oggi il trailer di "Loro", film di Paolo Sorrentino incentrato su Silvio Berlusconi, in uscita nelle sale italiane martedì 24 aprile, distribuito da Universal Pictures. Il secondo film, "Loro 2" sarà nei cinema italiani dal 10 maggio.

"Loro", il trailer

"Loro", il cast

Accanto a Toni Servillo, nel cast Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Euridice Axen, Fabrizio Bentivoglio, Roberto De Francesco, Dario Cantarelli, Anna Bonaiuto, Giovanni Esposito, Ugo Pagliai, Ricky Memphis, Lorenzo Gioielli, Alice Pagani, Caroline Tillette, Elena Cotta, Iaia Forte, Duccio Camerini, Yann Gael, Mattia Sbragia, Max Tortora, Milvia Marigliano, con l'amichevole partecipazione di Michela Cescon e con Roberto Herlitzka.

"Loro" è una coproduzione Italia-Francia: Indigo Film per l’Italia, Pathé e France 2 Cinéma per la Francia. In Italia il film sarà distribuito da Universal Pictures International Italy per Focus Features, mentre Pathé curerà le vendite internazionali".