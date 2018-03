"Lovers", Ivano Marescotti: "Un bel film che in Italia è raro vedere"

L'attore è tra i protagonisti del film, dal 5 aprile al cinema. Eccolo ai nostri microfoni

La sua carriera spazia dalle partecipazioni a grandi Blockbuster italiani come "Johnny Stecchino" di Roberto Benigni, "Che Bella Giornata" di Checco Zalone, a Kolossal americani come "Hannibal", "Il talento di Mr. Ripley", a film d'autore con le importanti collaborazioni con autori come Pupi Avati, Carlo Mazzacurati, Daniele Luchetti, Marco Risi, Marco Tullio Giordana. In "Lovers" interpreta il ruolo di Ludovico.