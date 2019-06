La storia di Manuel Bortuzzo diventerà un film con Raoul Bova

Il nuovo film di Raoul Bova sulle storie di nuoto coinvolgerà anche Manuel Bortuzzo, il 19enne nuotatore veneto rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo essere stato ferito in una sparatoria alla periferia sud di Roma lo scorso febbraio.

L’annuncio arriva dal presidente della Federazione italiana nuovo, Paolo Barelli, durante il pre-show-della seconda giornata del trofeo Settocoli al Foro Italico.

La storia di Manuel Bortuzzo in un film con Raoul Bova

"Quando Raoul Bova mi ha chiamato con l'idea di girare un film per la tv che raccontasse una storia vicina al nostro mondo gli ho subito risposto che una storia davvero importante c'è ed è quella del nostro Manuel", ha detto Barelli. Le riprese inizieranno da lunedì, ha aggiunto Bova, e coinvolgeranno anche un altro grande nome del nuoto azzurro: Massimiliano Rosolino.

Bortuzzo ha ringraziato subito il presidente Barelli. "Recitare al fianco di Raoul e Rosolino - ha detto il ragazzo - sarà un onore per me. Ringrazio di questa opportunità il presidente Paolo Barelli, Rauol Bova e Massimiliano Rosoino. Grazie a tutti voi per l'affetto che mi dimostrate ogni giorno. Cercerò di fare il mio meglio".

Bova era presente all’evento, accompagnato dalla figlia Luna. “Possiamo dire che gentilmente e con grande cuore e passione – ha detto l’attore ed ex nuotatore – vogliamo affrontare e portare il mondo del nuoto, dello sport e dei campioni, di ieri e di oggi, in un film: raccontare cosa significhi, cosa è il rapporto con l’acqua e cosa vuol dire uscire dalla piscina e affrontare la vita di tutti i giorni”.