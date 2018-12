Oscar Europei, Marcello Fonte premiato come miglior attore per ‘Dogman’

Marcello Fonte ha vinto il premio come miglior attore agli Efa, (European Film Academy), considerati gli Oscar europei.

Il protagonista del film di Matteo Garrone ‘Dogman’ bissa così, meritatamente, il premio più ambito dopo quello vinto a Cannes lo scorso maggio.

Quando è stato pronunciato il suo nome, l'attore era incredulo. Salito sul palco del Teatro de le Maestranze a Siviglia per ritirare il premio: "C'erano tanti più bravi di me, veramente. C'era... Chi è il ragazzo, la ragazza fantastico - ha detto scherzando e indicando Victor Polster, protagonista di Girl - aiutami, complimenti, sei femmina o maschio?". "Onorato, veramente", ha aggiunto emozionatissimo.

Marcello Fonte premiato come miglior attore agli Efa

Per Marcello Fonte, 40enne di Erchi, provincia di Regio Calabria, il premio come miglior attore agli Efa arriva dopo una serie di importanti riconoscimenti per la sua interpretazione nel film di Garrone ‘Dogman’.

Dopo Cannes è andato a ritirare premi in Egitto, "a Gerusalemme, a Sarajevo, a Los Angeles. Mi piace il viaggio, ogni viaggio uno studio: studio gli alberghi, i rubinetti d'oro, il modo in cui vengono organizzate le cose", ha aggiunto l'attore.

Marcello Fonte ha alle spalle una gavetta fatta di piccole parti al cinema e in tv.

Appassionato di recitazione, ha debuttato a teatro negli spettacoli della compagnia Arconte in Calabria nel 1997, ed è diventato attore quasi per caso a Roma con una sostituzione all'ultimo minuto al teatro Forte Apache, dove lavorava come custode.

Il debutto al cinema risale al 2000, con 'Apri gli occhi e... sogna' di Rosario Errico. Seguono collaborazioni in ruoli marginali con grandi registi: Scola, Soavi, ma anche Scorsese e Alice Rohrwacher, premiata anche lei ieri sera per la miglior sceneggiatura e che nel 2011 lo dirige in 'Corpo Celeste'.