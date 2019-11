A Tor Bella Monaca non piove mai, Marco Bocci e Andrea Sartoretti: "Troppi pregiudizi sulla periferia, raccontiamo la lotta delle famiglie oneste" (VIDEOINTERVISTA)

L'altra faccia della periferia. Non quella criminale spesso al centro delle cronache, ma la sua dimensione umana. Questa la Tor Bella Monaca raccontata da Bocci nella sua opera prima al cinema dal 28 novembre, tratta dall'omonimo romanzo pubblicato tre anni fa. "E' una realtà che conosco direttamente - spiega il regista - perché ho abitato nel quartiere da ragazzo, durante gli studi. Per questo motivo ho deciso di abbandonare i clichè e mettere al centro l'amore tra fratelli". Uno dei protagoniti è Sartoretti, che veste i panni di Romolo, ex delinquente pentito in cerca di nuova vita ma vittima dei preconcetti della gente: "Non vuole la felicità, gli basterebbe la normalità: una casa, un lavoro una famiglia". Nel cast anche Libero De Rienzo, Giorgio Colangeli, Antonia Liskova, e Fulvia Lorenzetti.