Giornate del Cinema Lucano, tra gli ospiti Marco Giallini | Anteprima Today

Solo pochi giorni alla partenza delle Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata: la manifestazione, arrivata quest'anno all'undicesima edizione, si terrà dal 22 al 27 luglio nella perla del Tirreno.

Ad un parterre già ricchissimo di ospiti si aggiunge uno dei volti più amati del grande e piccolo schermo italiano: l'attore Marco Giallini. Vincitore di tre Nastri d'argento, la sua versatilità attoriale gli permette di interpretare ruoli drammatici di grande impegno e forte carica emotiva o molto più leggeri: tra i suoi film più conosciuti il premiatissimo 'Perfetti sconosciuti', 'Tutta colpa di Freud' e 'Non ci resta che il crimine'. Per quanto riguarda le fiction, invece, Giallini è principalmente ricordato per il ruolo di Rocco Schiavone nell'omonima serie tv.

Tra i protagonisti che parteciperanno alle sei giornate dedicate alla settima arte il divo hollywoodiano Richard Gere, Joe Pantoliano, Loretta Goggi, Roberto Cerè, Milly Carlucci, Kabir Bedi, Elena Sofia Ricci, Paolo Genovese, Caterina Shulha, Vittoria Puccini, Gabriel Garko, Antonio Cabrini, Rocco Papaleo, Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo, i registi lucani Fontana e Stasi e tanti altri ancora.