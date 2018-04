La vera Maria Callas al cinema nel film di Tom Volf

La Voce del Secolo, la Divina delle copertine patinate e degli scandali, regina del jet-set, ma chi era davvero Maria Callas? Il regista Tom Volf ha scavato più a fondo di quanto sia mai stato fatto finora, e nel suo film, al cinema dal 16 al 18 aprile, rivela un lato di lei completamente sconosciuto, mostrando il conflitto tra due diverse personalità, l'una desiderosa di una vita semplice, l'altra alla continua ricerca della fama planetaria: Maria e la Callas.

L'esclusiva anteprima del film-documentario, lunedì 9 aprile, al Teatro dell'Opera di Roma con un parterre pieno di rappresentanti delle Istituzioni e di celebrità del mondo del cinema e della musica: Roberto Andò, Sonia Bergamasco, Stefano Consiglio, Pappi Corsicato, Paola Cortellesi, Piera Degli Esposti, Iaia Forte, Nicola Guaglianone, Lino Guanciale, Simona Marchini, Mario Martone, Riccardo Milani, Francesco Piccolo, Lidia Ravera, Francesco Rutelli, Paola Turci, Franca Valeri, Andrea Occhipinti, Anna Bonaiuto, per citarne alcuni, oltre al regista Volf.

Un documentario ricco di immagini inedite, fotografie, registrazioni private, interviste, lettere e rari filmati d'archivio del dietro le quinte degli spettacoli per la prima volta a colori. "Maria By Callas" è il racconto di una vita memorabile ricostruito attraverso le parole della cantante e le immagini intime dei protagonisti del suo tempo. Nel film si scopre una Maria fragile, sola, contrapposta a "la Callas" circondata da grandi personalità come Visconti, Pasolini, Onassis, Churchill, Marilyn, Grace Kelly, il principe Ranieri, Franco Zeffirelli, Alain Delon, Yves Saint-Laurent, Pierre Bergé, Kennedy, Liz Taylor. Si ascoltano le parole di una Maria nascosta, dei suoi sogni di costruire una famiglia e di vivere lontano dal palcoscenico e dalle feste mondane, in conflitto con un'instancabile Callas, che ha cercato di superare i propri limiti nella speranza di avere una rentrée, nonostante i danni subiti dalla sua voce, prima di spegnersi a Parigi ad appena 53 anni.

La colonna sonora, nemmeno a dirlo, by Callas: realizzata mettendo insieme registrazioni rare e inedite, ottenute da nastri rimasterizzati messi a disposizione da persone vicine alla cantante o da associazioni e club dei suoi fan.