Massimo Troisi, in vendita la sua villa ai Parioli

La villa romana che fu di Massimo Troisi, in via Adelaide Ristori ai Parioli, è in vendita da due giorni. I due attuali proprietari l'hanno acquistata circa vent'anni fa."Oggi inizieranno le prime visite dei potenziali acquirenti ", spiega a 'Repubblica' Stefano Balestro, dell'agenzia ImmobilTre srl che ha avuto in esclusiva il mandato per la vendita.

La villa si sviluppa su due livelli, per un totale di 330 metri quadrati e un giardino di circa 600 metri quadrati. All'interno ci sono un salone, tre camere, una depandance, una sala hobby e cinque bagni. "C'è anche una sala cinema che fu appositamente creata da Massimo Troisi per proiettare i suoi film con amici e critici", rivela Balestro.

