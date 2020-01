Meghan Markle firma contratto con Disney dopo l'addio alla Famiglia Reale

Dalle parole ai fatti. Dopo l'annuncio di voler rinunciare allo status di reali, Meghan Markle si è già messa al lavoro. La duchessa del Sussex ha firmato un contratto come doppiatrice per la Disney, in cambio di una donazione ad un'organizzazione che si occupa della salvaguardia degli elefanti.

Meghan, come riportano i media britannici, ha registrato il voiceover prima della partenza insieme al principe Harry per il Canada, dove la coppia ha trascorso sei settimane in occasione del Natale e prima del recente annuncio riguardo il loro ruolo all'interno della Famiglia Reale britannica. La donazione andrà a 'Elephants Without Borders', organizzazione ambientalista che combatte il bracconaggio. Secondo il Times, l'accordo con la Disney potrebbe essere un'indicazione dei futuri impegni di Meghan, che insieme al principe Harry potrebbe puntare a sfruttare il proprio status di celebrità per finanziare cause benefiche.

La decisione di Harry e Meghan di allontanarsi dalla corona e trasferirsi in Canada ha spiazzato la Regina Elisabetta, che nei prossimi giorni dovrà trovare una soluzione alla richiesta del nipote.