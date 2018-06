"Io, ex atleta, nei panni di una tossicodipendente": la sfida (vinta) di Melania Dalla Costa | INTERVISTA

Un film dalle tinte forti, difficile, soprattutto per chi in quei personaggi ci si è immerso, come Melania Dalla Costa. "Stato di ebbrezza", presentato lo scorso 13 maggio a Cannes all'Italian Pavilion, ripercorre la vita della comica Maria Rossi, ex star di Zelig, e affronta a 360 gradi la tematica dell'insanità mentale e della dipendenza da droghe.

Protagoniste due donne: Maria, appunto, e Beatrice, interpretata dall'attrice veneta che ci ha raccontato quanto è stato faticoso, e non privo di tormenti anche personali, entrare in quel ruolo.

"Stato di ebbrezza" è una storia di vite difficili, ma anche di una bellissima amicizia. Chi è Beatrice?

"Beatrice è una ragazza madre tossicodipendente, bipolare, che resta senza sua figlia, affidata alla famiglia del padre. E' rinchiusa in una clinica psichiatrica e non può uscire. Come tante persone, purtroppo, il mio personaggio ha vissuto in condizioni dove non c'è stato amore, per questo si sente inadatta ad affrontare la vita e si rifugia nella droga. Per attirare l'attenzione ha anche idee di suicidio. In clinica Beatrice incontra Maria, anche lei in un periodo drammatico della sua vita dopo aver perso la madre, e tra le due nasce un'amicizia surreale, anche saffica per certi versi. Tra loro c'è un'intimità molto accesa, anche se manca il contatto fisico, ma è un legame molto forte. E' la storia di una grande amicizia che fa capire come due persone che si trovano in una situazione simile, di sofferenza profonda, riescono a farsi forza a vicenda e a superare l'insuperabile. La condivisione del dolore aiuta molto, da soli non si va da nessuna parte".

E' stato difficile vestire i panni di Beatrice e confrontarsi tutti i giorni, per mesi, con temi così forti come l'insanità mentale e la dipendenza da droghe e alcol?

"Io sono una ex atleta. Per 10 anni ho fatto sci nordico, ho uno stile di vita molto sano, al contrario di Beatrice che invece la sua vita la distrugge. E' molto lontana da me e non è stato per niente semplice. Sono dovuta ingrassare 10 chili, non badando alla questione estetica per mesi, e per me che vengo dal mondo della moda è stata dura. Il peggioramento estetico è stato concordato con il regista per le riprese: non mi curavo, non mi depilavo, avevo la ricrescita. Poi il lato psicologico, forse quello più pesante. Ho dovuto frequentare cliniche psichiatriche, parlare con medici e pazienti per avere un approccio veritiero al personaggio. In certe situazioni ti rendi conto di cos'è l'essenziale: la salute e avere accanto persone che ti vogliono bene. Quando ti trovi in situazioni così esasperate capisci il senso della vita. La normalità oggi è il verso lusso. Sono andata in crisi perché sono stata in una situazione di limbo, ho dovuto riaprire le porte alle cose più oscure della mia vita. Dopo le riprese sono stata male per sue mesi, poi mi sono ripresa".

Hai incontrato Maria Rossi?

"Era sul set durante le rirpese, parlava spesso con tutti noi. Ha ammesso che aveva dei pregiudizi nei miei confronti, per una questione estetica, poi mi ha fatto i complimenti. Per me è stata una bella scommessa. Maria Rossi l'apprezzo tantissimo. Si è trovata in un periodo buio e ha avuto la forza di riprendersi in mano la vita. Ora sta bene. Sono questi gli esempi di cui si dovrebbe parlare, quelli che dovrebbero andare in tv e non il personaggio che esce dal reality. Sono loro i modelli che dovrebbero avere spazio, danno un messaggio positivo: si può ricominciare. Ogni essere umano ha il suo lato buio, non siamo perfetti, sbagliamo, ma possiamo ricominciare".

E' più facile incappare in situazioni simili se si fa parte del mondo dello spettacolo e del cinema?

"Nella società di oggi ci sono molti pregiudizi sul mondo dello spettacolo. Io vivo a Milano ed è più facile trovare persone che fanno uso di stupefacenti nelle vite 'normali'. Una volta si diceva che gli artisti erano dannati, oggi non è così- Oggi l'artista è come un atleta, arriva a grandi risultati soltanto con costanza e studio. Bisogna sfatare questo mito".

(Nella foto Melania Dalla Costa)

In estate sarai di nuovo sul set per girare un altro film, "Summer Diew". Com'è partecipare a coproduzioni internazionali? Le preferisci al cinema italiano?

"E' una coproduzione italiana e bosniaca. Il cinema internazionale ha una distribuzione maggiore e mi fa piacere lavorarci, ma le più grandi storie arrivano dal cinema italiano, infatti tutti ci imitano. Non abbiamo i mezzi degli americani, ma rappresentiamo storie con un forte contenuto e le sappiamo raccontare meravigliosamente, come in 'Stato d'ebbrezza'. Ho amato Beatrice perché è una guerriera come me. Rivuole sua figlia e la sua vita e lotta per questo. E' un personaggio vincente e lancia un ottimo messaggio, che è lo stesso che voglio lanciare io: se lotti vinci".

Il 28 e 29 giugno girerai un corto scritto da te, che ha vinto il bando IMAIE. Nel tuo futuro sogni la regia?

"Sì, l'ho scritto io, sono la protagonista e nel cast c'è anche Francesca Cardinale, la nipote di Claudia Cardinale. Per il momento però la regia non è nei miei programmi. Magari fra 10 anni potrei vedermi dietro la macchina da presa. Ci vuole studio ed esperienza, le cose vengono piano piano".