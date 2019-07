Giornate del Cinema Lucano, tra i protagonisti Milly Carlucci | Anteprima Today

Cresce l'attesa per l'undicesima edizione delle Giornate del Cinema Lucano a Maratea - Premio Internazionale Basilicata, che si terranno dal 23 al 27 luglio nella suggestiva Perla del Tirreno, e si infittisce il 'parterre de roi'. Dopo aver svelato in anteprima che sarà Loretta Goggi ad aprire la kermesse con la proiezione del cortometraggio 'Sogni', nel quale è protagonista insieme alla sorella Daniela, ecco un altro nome della lunga lista di super ospiti.

Durante la serata del 27 luglio salirà sul palco Milly Carlucci, uno dei volti del piccolo schermo più amato dal pubblico italiano. La conduttrice - che ha recitato anche al cinema e a teatro – verrà premiata per lo straordinario successo ottenuto con 'Ballando con le stelle', il talent show di Rai1 che fa scendere in pista i personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport di tutto il mondo: la trasmissione, giunta alla quattordicesima edizione, si è confermato il programma più seguito del sabato sera della passata stagione televisiva e, in termini di ascolti, la migliore edizione degli ultimi sei anni.

Un amore, quello per la danza, che Milly racconta nel suo ultimo libro 'La vita è un ballo. Ballando siamo tutti stelle' (Editore Rai Libri), dove ci invita a ballare nelle sale e nelle piazze, nel cinema e nella tradizione, per ricondurci alla magia che ogni sabato sera prende vita davanti alle telecamere di 'Ballando con le stelle'.

Instancabile, ha appena terminato di condurre il nuovo talent di Rai5 'Il sogno del podio': il programma ha raccontato il sogno di venti ragazzi direttori d'orchestra, tra i 18 e i 30 anni, che hanno gareggiato per conquistare il podio della London Symphony Orchestra.