Otto donne accusano Morgan Freeman di molestie sessuali

Hollywood scossa da un nuovo scandalo riguardante le molestie sessuali. La Cnn ha rivelato che otto donne hanno accusato Morgan Freeman di comportamenti inopportuni avvenuti sul set di “Insospettabili sospetti (2017) e “Now You See Me” (2013) e in altri contesti professionali. Si tratterebbe di palpeggiamenti, commenti non graditi e altri tipi di molestie nei confronti di collaboratrici dell’attore. Oltre alle donne molestate, gli episodi sono stati raccontati alla "Cnn" anche da donne che avrebbero assistito direttamente agli episodi di molestie alcuni dei quali avvenuti in pubblico.

Un’assistente di produzione di “Insospettabili sospetti” ha raccontato che Freeman, premio Oscar come migliore attore non protagonista in “Million Dollar Baby”, l’aveva sottoposta a quotidiani commenti sul suo aspetto. Una volta, oltre a palpeggiamenti e massaggi non richiesti avrebbe anche provato ad alzarle la gonna. Una donna della produzione di “Now You See Me” ha rivelato invece che Freeman importunò lei e altre colleghe con commenti non graditi rivolti ai loro aspetti fisici.

L’attore ed il suo staff al momento non hanno rilasciato dichiarazioni.