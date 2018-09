E' morta Carole Shelley, star di 'La strana coppia’

Carole Shelley, famosa interprete di "La strana coppia", è morta venerdì scorso nella sua casa di New York all'età di 79 anni in seguito ad un tumore.

Dopo una lunga serie di piccole parti in tv e al cinema, l'attrice britannica naturalizzata statunitense debuttò a Broadway con la commedia "The Odd Couple" (La strana coppia) di Neil Simon, recentemente scomparso, interpretando l'esilarante Gwendolyn Pigeon, la vicina di casa dello sfortunato Felix, ruolo che ha ripreso nel film "La strana coppia" (1968), con Jack Lemmon e Walter Matthau, e per l'omonima serie televisiva del 1970.

Carole Shelley a Broadway ha recitato in seguito in "The Miser", "Stepping Out", "The Elephant Man" (premiata come miglior attrice con il Tony Award nel 1979), "Hay Fever", "The Norman Conquests", "Absurd Person Singular" e "Loot".

Tra i film in cui Shelley ha recitato figurano "Quiz Show" (1994), "Morti di salute" (1994), "Da giungla a giungla" (1997) e "Il padrone di casa (1991)". L'attrice ha prestato la voce a molti film a cartoni animati della Disney, tra i quali "Hercules" (1997), "Gli Aristogatti" (1970), "Il gobbo di Notre Dame" (1996) e "Robin Hood" (1973).