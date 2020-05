E' morto Arthur Dignam, recitò con Nicole Kidman in 'Moulin Rouge' e 'Australia'

E' morto Arthur Dignam. L'attore australiano, interprete dalla grande espressività, protagonista di una trentina di film, da 'I duellanti' di Ridley Scott a 'Moulin Rouge' con Nicole Kidman, è deceduto improvvisamente nella sua casa di Sidney a seguito di un infarto. Aveva 80 anni.

Dopo una lunga carriera come star del teatro in Australia, negli anni '70 iniziò a recitare al cinema e in tv. Uno dei suoi primi ruoli più significativi sul grande schermo fu nella pellicola 'Il cortile del diavolo' (1976) del regista Fred Schepisi con Nick Tate e Simon Burke), per poi conquistare un ruolo maggiore in 'I duellanti' (1977) al fianco di Keith Carradine, Harvey Keitel, Albert Finney e Tom Conti. E' poi apparso nei film 'Specchi del desiderio' (1987), 'Segreti inconfessabili' (1988), 'Nella sua pelle' (1996), 'Paradise Road' (1997), 'Demoni e dei' (1998), fino a 'Moulin Rouge' (2001), dove ha interpretato il padre di Christian (Ewan McGregor). E' tornato a recitare con Nicole Kidman in 'Australia' (2008) di Baz Luhrmann, che poi lo ha voluto per un cameo in 'Il grande Gatsby' (2013).