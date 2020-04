E' morto Brian Dennehy, lo sceriffo di 'Rambo'. Stallone: “Il mondo ha perso un grande artista”

E’ morto nella sua casa nel Connecticut all'età di 81 anni Brian Dennehy, protagonista nel 1977 del clamoroso debutto sul grande schermo con il film di Richard Brooks ‘In cerca di Mr. Goodbar’ e consacrato nel 1982 con il ruolo dello sceriffo Will Teasle che nel film ‘Rambo’ insegue ostinatamente il veterano del Vietnam John Rambo interpretato da Sylvester Stallone. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Elizabeth, precisando che è deceduto "per cause naturali, non legate a Covid". Sposato dal 1959 al 1974 con Judith Scheff da cui ha avuto tre figlie (Elizabeth e Kathleen, entrambi attrici, e Deidre), nel 1988 si è risposato con Jennifer Arnott con cui ha adottato due bambini, Cormack e Sarah.

“Il mondo ha perso un grande artista”, ha scritto Sylvester Stallone sui social postando una foto che lo ritrae con l'attore scomparso proprio su set di Rambo.

La carriera di Brian Dennehy

Dopo una lunga gavetta teatrale, esordì ormai trentenne in televisione, interpretando uomini duri, cattivi, di potere o corrotti. Ha recitato in telefilm come "Kojak", con Telly Savalas e F. Murray Abraham, "Serpico", "Mash" e "Lou Grant". Dopo l'esordio cinematografico con "In cerca di Mr. Goodbar", con Diane Keaton, Richard Gere, William Atherton, Tom Berenger e Tuesday Weld, Dennehy si divide tra piccolo e grande schermo. Passa da fiction come "Terrore a Lakewood" (1977) o serial come "Dallas" (1978) a film come "Gioco sleale" (1978) con Goldie Hawn, "F.I.S.T." (1978) con Rod Steiger e Sylvester Stallone. Recita poi nei film "La corsa di Jericho" (1979) e "Bagliori di guerra" (1980) e nella serie tv Dynasty (1981). Dopo il successo nel ruolo dello sceriffo Will Teasle nella pellicola "Rambo" (1982) interpreta l'alieno nel film di fantascienza "Cocoon - L'energia dell'Universo" (1985) e nel suo sequel Cocoon - Il ritorno" (1988).

La sua filmografia comprende titoli come: "Silverado" (1985) con Kevin Kline e Kevin Costner, "Due volte nella vita" (1985) con Gene Hackman, "F/X" (1986) e il suo seguito "F/X2 - Replay di un omicidio" (1991), "Tutta colpa delle poste!" (1986) e "Pericolosamente insieme" (1986) con Robert Redford e Terence Stamp. Pochi i ruoli da protagonista nella carriera di Brian Dennehy: "Il ventre dell'architetto" (1987) di Peter Greenaway, "Best Seller" (1987), "Gli irriducibili" (1988) con John Malkovich, "L'orologiaio" (1989), "Punto d'impatto" (1990). Plurinominato agli Emmy Award per svariati parti televisive, sfiora quasi la statuetta con "Prova schiacciante" (1992). Ha recitato anche con Harrison Ford in "Presunto innocente" (1990), "I gladiatori della strada" (1992).

In tv ha recitato nella serie "Affari di cuore", "Profeta del male", "Appello finale", la serie di pellicole tv su Jack Reed che lui firmerà anche come regista, "La crociera della paura". Sul grande schermo appare in "Romeo + Giulietta di William Shakespeare" (1996) con Leonardo DiCaprio e Claire Daines, e "Codice di sicurezza" (1999). Tra i premi vinti nel corso della sua carriera, un Golden Globe e due Tony Awards come miglior attore per il dramma di Arthur Miller che per "Long Day's Journey into Night".