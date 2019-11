L'attore Brian Tarantina trovato morto in casa: mistero sulle cause del decesso

E’ morto a 60 anni Brian Tarantina, noto per i suoi ruoli nei film ‘Carlito's Way’ di Brian De Palma, e ‘Donnie Brasco’ di Mike Newell. L’attore, nato a New York il 27 marzo 1959 da genitori di origine italiana e irlandese, è stato trovato dalla nipote ieri mattina privo di coscienza sul divano nel suo appartamento di Manhattan. Allertati subito i soccorsi, i medici giunti sul posto però non hanno potuto far altro che constatare il decesso su cui indaga la polizia. Sul corpo dell’attore è stata disposta l'autopsia per determinare le cause esatte della morte.

Morto Brian Tarantina: le ipotesi sulle cause del decesso

L'agente dell'attore, Laurie Smith, ha dichiarato a The Hollywood Reporter che Brian Tarantina è morto a causa delle complicazioni di una recente malattia: pochi mesi fa gli era stato diagnosticato un problema cardiaco ed era stato ricoverato anche in ospedale. Ma il sito Tmz ha ipotizzato che l'attore possa essere morto di una overdose per l'assunzione di droghe, considerato che, come avrebbe riferito una fonte della polizia, sarebbe stata trovata "una sostanza bianca in polvere vicino al suo corpo".

Un portavoce del dipartimento della polizia di New York ha rilasciato successivamente alcuni dettagli a The Wrap, senza però rendere note le cause del decesso: gli agenti hanno trovato Tarantina "incosciente e insensibile" sul divano "completamente vestito" e i servizi medici di emergenza lo hanno dichiarato morto.

Brian Tarantina, la carriera

Dopo l'esordio con il regista Francis Ford Coppola nella pellicola "Cotton Club" (1984), Brian Tarantina ha recitato sul grande schermo in ruoli minori in film a sfondo gangster: in "Carlito's Way" (1993) è stato Speller, in "Gangster per gioco" (1994) Geno, in "Donnie Brasco" (1997) Anthony 'Bruno' Indelicato. Ha lavorato anche con Spike Lee in "S.O.S. Summer of Sam - Panico a New York" (1999) e Anthony Minghella in "Il talento di Mr. Ripley" (1999).

Ha preso parte a molte serie televisive, da "I Soprano", nel ruolo di Mustang Sally, a "The Black Donnellys", dove ha vestito i panni di Vinnie Culiari, da "Law & Order - I due volti della giustizia" a "Deadline". Tra i ruoli positivi quello di Bootsy nella sitcom "Una mamma per amica". Di recente è apparso nella serie tv "La fantastica signora Maisel", nel ruolo di Jackie, presentatore presso il club Gaslight. L'ultimo film da lui interpretato è apparso quest'anno, "Le regine del crimine", dove ha recitato al fianco di Melissa McCarthy.