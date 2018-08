E’ morto Neil Simon, il commediografo di un’America agrodolce

E’ stato un figlio della New York della Grande Depressione che ha saputo diventare uno dei più celebri commediografi di Broadway, incarnando, in modo piuttosto schivo, ma brillante, una personale versione del sogno americano. Neil Simon è morto a 91 anni a Manhattan – era nato nel Bronx il 4 luglio del 1927 – lasciando una lunga serie di successi teatrali noti in tutto il mondo che sono anche diventati film popolarissimi, come “A piedi nudi nel parco”, commedia “tenera e divertente” (scrive il celebre dizionario dei film Morandini), con Robert Redford e Jane Fonda. Nella storia di una coppia di sposini che iniziano a litigare a causa di suocera e vicini, per poi riconciliarsi proprio nel parco del titolo, si specchia in un certo senso il tenore di fondo dei lavori di Simon, che si basano su trame lineari e sviluppi comici che hanno quasi sempre a che fare con dei cambiamenti nei protagonisti, piuttosto che in eventi particolari.

Storie che si risolvono con il lieto fine di prammatica, ma anche, a ben guardare, con un tono agrodolce e una sensazione di solitudine complessiva che neanche le risate del pubblico riesce a scacciare del tutto. Anzi, proprio le risate sembrano spesso essere indice di un’ansia di fondo che i lustrini di Broadway riescono a mascherare solo in parte. I protagonisti delle storie di Neil Simon sono quasi sempre persone della middle class americana, così come lo era il suo pubblico. E l’elemento identificativo ha certamente favorito il successo di storie che, in modo brillante e con molte battute comiche, ma senza fare sconti sul messaggio più profondo, hanno dato voce allo spaesamento di tante gente comune (per usare un altro celebre titolo del cinema Usa a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, diretto proprio da Robert Redford e tratto da un romanzo di Judith Guest) di fronte ai grandi cambiamenti sociali come il Sessantotto, la guerra del Vietnam, il femminismo, le crisi economiche. Per adattarsi alla nuova realtà i personaggi di Simon provano a forzare se stessi, cambiando modo di essere: da qui derivano spesso gli aspetti comici, ma anche quelli drammatici, più sottili e persistenti. Quando la vicenda si ricompone, perché alla fine siamo ancora nel Novecento americano, figlio – seppur ormai recalcitrante – di un positivismo fattivo e di una fiducia nel Destino manifesto della nazione, la ricomposizione è comunque incompleta e lascia delle piccole crepe che restano sospese di fronte ai personaggi e al loro pubblico come altrettante domande sul nostro essere nel mondo. Questo, probabilmente, ha fatto di Neil Simon un grande autore in generale, non solo di teatro.

Oltre che a Broadway e sul grande schermo, i suoi lavori sono arrivati anche in televisione e la sit-com “La strana coppia”, con Tony Randall e Jack Klugman (figlia a sua volta di una versione cinematografica con Walter Matthau e jack Lemmon) è l’esempio più noto. Oltre che alla scrittura teatrale, inoltre, Simon si è dedicato anche a quella delle sceneggiature e di libretti per musical.