Raffaella Mennoia e Stefano Carriero di 'UeD' ricordano l’attore Federico Palmieri

La scomparsa improvvisa dell’attore 41enne Federico Palmieri avvenuta lo scorso 5 settembre ha lasciato sgomenti quanti lo conoscevano per l’impegno nel cinema e nel teatro, ma soprattutto coloro che gli erano legati da un grande affetto maturato in anni di amicizia. Tra loro, anche Stefano Carriero e Raffaella Mennoia, rispettivamente regista e autrice del programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’, che sui social hanno espresso tutto il loro sconforto per la perdita di un caro amico.

Addio a Federico Palmieri, i messaggi di Stefano Carriero e Raffaella Mennoia

Dall’immagine postata sulle storie Instagram da Stefano Carriero e Raffaella Mennoia, è evidente come il legame con Federico Palmieri sia stato intenso per tantissimi anni. “Muore giovane chi è caro agli dei, non mi stancherò di scriverlo”, ha scritto il regista di Uomini e Donne che ha anche condiviso con i follower uno scatto che lo vede insieme a Palmieri: “Ce lo siamo scritti sulla pelle …e ci siamo promessi amicizia per sempre. E per sempre mio fratello sarai…ciao cucciolo mio!”.

Chi era Federico Palmieri

Federico Palmieri è stato trovato morto nel suo appartamento di Roma il 5 settembre. Attore, regista e autore, aveva fondato il Teatro dei Balbuzienti e nel cinema aveva recitato in diversi film di genere, come i thriller ‘In nomine Satan’. ‘MultipleX’ e ‘Hope Lost’. Nel 2017 Palmieri aveva ricevuto il premio miglior corto al Milano Film Festival (2017) e il Premio miglior attore al BucharestShortCut Cinefest (2018) con il cortometraggio ‘Anna e Marco’ presentato nel 2018 anche al Pigneto Film Festival. L'ultimo ruolo sul grande schermo un anno fa nel film 'Ride' di Valerio Mastandrea.