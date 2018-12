E' morto l'attore Frank Adonis, pupillo di Martin Scorsese

E' morto Frank Adonis, attore americano - di origini italiane - molto amato dal pubblico del cinema western e d'azione. Deceduto a Las Vegas per complicazioni al fegato, aveva 83 anni.

Iniziò la sua carriera nel 1971 con un film di William Friedkin, "Il braccio violento della legge", per poi essere scoperto nel 1980 da Martin Scorsese, che lo diresse in "Toro scatenato" e lo chiamò per molti altri suoi titoli tra cui "Quei bravi ragazzi" e "Casinò". Lavorò con tanti registi importanti come Abel Ferrara, Oliver Stone, Tony Scott e anche Francesco Rosi, che nel 1974 - agli inizi - lo diresse nel film "Lucky Luciano".

Ha interpretato spesso il ruolo di gangster. In tv è apparso nelle serie "Law & Order" e "I Soprano".