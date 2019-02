Morto l'attore Giulio Brogi, lunedì l'ultima apparizione in Montalbano

E' morto l'attore Giulio Brogi. Interprete di decine di film, è stato diretto dai più grandi registi italiani, dai fratelli Taviani a Olmi, e poi ancora Cavani, Sorrentino, Bellocchio. Aveva 83 anni.

Grande attore anche di teatro e interprete di numerose fiction. Il pubblico lo ha visto proprio lunedì sera ne "Il commissario Montalbano". Divenne famoso alla platea televisiva nel 1971 grazie a uno sceneggiato di Franco Rossi sull'Eneide, in cui vestiva i panni di Enea. In tv si rivedrà in 1994, la serie di Sky che verrà trasmessa quest'anno.

Tra gli altri film in cui recitò ci sono "Viaggio a Citera" di Theo Angelopoulos, "Il portaborse" di Daniele Luchetti e "La lingua del Santo" di Carlo Mazzacurati.