E' morto Jerry Stiller, grande attore comico e padre di Ben

L'attore Jerry Stiller, padre di Ben Stiller, è morto all'età di 90 anni. E' stato il figlio, star della commedia di Hollywood, ad annunciare il decesso. "Sono addolorato nel comunicare che mio padre, Jerry Stiller, è deceduto per cause naturali. E' stato un padre e un nonno splendido, il marito più attento e vicino per Anne, per circa 62 anni. Ci mancherà enormemente. Papà, ti amiamo", scrive Ben Stiller in un tweet.

Padre e figlio hanno recitato insieme in alcuni film, a cominciare da Zoolander. Jerry Stiller ha lasciato il segno anche grazie al ruolo di Frank Costanza nella serie cult 'Seinfeld'. In coppia con sua moglie, Anne Maera, ha dato vita a uno dei duetti comici più amati e riconosciuti d'America. Jerry e Anne erano i celebri "Stiller & Meara". Per 9 stagioni, inoltre, ha interpretato il ruolo del suocero-complice di Kevin James nella sit-com The King of Queens.