Addio al fotografo Pietro Coccia, amico del cinema italiano

Il cinema italiano dice addio a Pietro Coccia, il fotografo che per oltre trent'anni ha seguito i principali festival, da Cannes alla Mostra di Venezia, collaborando a lungo con Rai Cinema, spesso fotografo ufficiale dei film. Noto sia a livello nazionale che internazionale, Coccia aveva collaborato con moltissime testate. Da tempo malato di diabete, non aveva mai voluto fermarsi nel suo lavoro, testimoni i suoi ultimi scatti nei giorni scorsi prima dal Festival di Cannes e poi alla serata dei Nastri d'Argento. E' morto domenica nella sua casa romana, all'età di 56 anni.

Sui social sono in molti a ricordarlo: colleghi, ma anche attori e registi, di cui dopo tanti anni era diventato amico. "Senza di te non sarà mai la stessa cosa" scrive Claudia Gerini, a cui fa eco Laura Chiatti: "In ogni tua foto riuscivi a tirare fuori sempre il lato più bello di ognuno di noi, il più vero, il più romantico - scrive su Instagram l'attrice umbra - La tua amicizia e il tuo sorriso mi hanno sempre accompagnato nel mio percorso professionale, quando ero ancora una giovincella" e poi ancora Favino: "Lui c’è sempre stato, dai miei primi film fino alla scorsa settimana. Mi mancherai".

Diplomato al liceo classico Giulio Cesare, Pietro Coccia aveva proseguito brillantemente gli studi universitari alla facoltà di Lettere e Filosofia con una specializzazione in Storia dell'Arte. Già adolescente si era appassionato al mondo della fotografia organizzando nella sua casa del quartiere Coppedè una vera camera oscura dove trascorreva ore a studiare le luci e i colori per rendere le sue immagini ancora più poetiche. Provava e riprovava affinando la sua arte, esercitandosi con amici e amiche che pregava di prestarsi a fare da modelli. Con l'avvento del digitale si era appassionato alle nuove tecnologie che nulla avevano tolto alla lirica delle sue visioni.

Pietro Coccia era un uomo buono e colto, sempre disponibile con i colleghi, dall'ingegno sagace e dall'ironia sottile, che mancherà non solo ai sui amici più cari ma a tutti coloro che l'hanno conosciuto.