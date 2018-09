Morto l'attore Riccardo Zinna, recitò in "Gomorra" e fiction di successo

E' morto Riccardo Zinna, attore e trombettista partenopeo. Aveva 60 anni e da tempo lottava contro la malattia.

Artista a tutto tondo, come riporta Napoli Today, con Teatri Uniti era stato tra i protagonisti di storici spettacoli come "Zingari" e "Rasoi". Di spessore anche la sua carriera cinematografica e televisiva. Nel cast di "Gomorra", di Matteo Garrone, "Caro Diario" di Nanni Moretti", "Il portaborse" di Daniele Luchetti e "Benvenuti al Sud" di Miniero, ha recitato anche in fiction di successo come "Don Matteo", "Capri", "Medicina Generale" e più recentemente ne "I bastardi di Pizzofalcone".

I funerali si terranno sabato mattina a Napoli, nella chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio.