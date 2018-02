"Sylvester Stallone è morto", la bufala fa il giro del web

La notizia della morte di Sylvester Stallone ha scosso il web, poi la verità: è una fake news. L'ennesima bufala sulla scomparsa di un personaggio famoso, che però ogni volta trova terreno fertile in Rete.

"Sylvester Gardenzio Stallone è morto stamattina a causa del cancro alla prostata di cui soffriva - si è letto per ore su internet, con tanto di foto e necrologio della star di Rocky - l'attore ha tenuto segreta la malattia che alla fine l'ha sopraffatto".​

Niente di più falso. Stallone è vivo e vegeto ed è pronto per "Creed II", atteso nelle sale il prossimo novembre. Le riprese stanno per iniziare e sul profilo Instagram dell'attore è già comparso il primo poster non ufficiale del film.