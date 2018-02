Morto il regista Tonino Zangardi, diresse Marco Bocci e Claudia Gerini in uno dei suoi ultimi film

Lutto nel mondo del cinema italiano. E' morto a 61 anni il regista Tonino Zangardi, che da qualche tempo combatteva contro un brutto male.

L'esordio nel 1992 con "Allullo Drom", in cui diresse Isabella Ferrari. Una descrizione impeccabile del mondo rom, tra i temi a lui più cari, al centro nel 2003 di un altro suo film, "Prendimi e portami via", con Valeria Golino e Rodolfo Laganà. Tra i titoli che portano la sua firma ricordiamo "L'ultimo mundial", "Ma l'amore... sì!", "Sandrine nella pioggia", "L'esigenza di unirmi ogni volta con te", film del 2015 con Marco Bocci e Claudia Gerini, e "Quando corre Nuvolari", sulla vita del campione di automobilismo. Diresse anche Sergio Assisi nella serie tv "Zodiaco". Nel 2016 è uscito il suo ultimo lavoro per il cinema, "My father Jack".

Sui social il cordoglio degli attori con cui ha lavorato. Commosso l'addio di Marco Bocci: "Vorrei guardare il mondo con lo stesso entusiasmo di un bambino. Proprio come hai fatto te... Ciao Tonino".

Marco Bocci e Tonino Zangardi